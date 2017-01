Intervento per fuga di gas: chiusa piazza Dalmazia

Via della Scala riaperta questa sera, dopo il guasto di Publiacqua. Via Verità si sgretola. Tramvia: avvio dei cantieri in via Valfonda. Le auto in sosta impediscono il passaggio del bus: il 72 rimane bloccato

Firenze, 18 gennaio 2017- Per permettere la riparazione della fuga di gas a breve è stata chiusa piazza Dalmazia da via Mariti. Resterà aperta la corsia per i mezzi di soccorso. I tecnici di ToscanaEnergia hanno individuato la perdita già segnalata e che stamani aveva reso necessaria la chiusura di via di Rifredi per i veicoli provenienti dalla direttrice via Reginaldo Giuliani. Si tratta di un guasto più grave del previsto. Per consentire l'intervento in sicurezza sono stati chiamati i Vigili del Fuoco.

E dire che proprio questa sera era stata riaperta la corsia chiusa questa mattina in via della Scala. A seguito dello scavo urgente di Publiacqua è emerso che la rottura della tubazione era meno grave di quanto inizialmente previsto e concentrata sotto il marciapiede. Per questo gli operai di Publiacqua hanno lavorato non stop in modo da poter riaprire la corsia al transito stasera. Il ripristino del marciapiede sarà effettuato sabato e domenica.

“Dopo alcuni mesi siamo tornati a controllare le condizioni dell'asfalto in via Don Giovanni Verità” dichiara Lorenzo Somigli Segretario Giovani Lega Nord Firenze. “Purtroppo dobbiamo constatare che, nonostante la nostra denuncia unitasi a tante altre, nessuno è intervenuto a ripianare gli avvallamenti e le buche, per quanto spaventosamente ingombranti e pericolose, soprattutto per motorini e in caso di pioggia. Una strada così dissestata non è da Paese civile: rappresenta un pericoli per gli utenti della strada, per non dimenticare le vibrazioni prodotte su guidatori e passeggeri”. “Via Don Verità” continua Somigli “è stata proprio dimenticata: i Mondiali di Ciclismo del 2012 hanno consentito di riparare molte vie limitrofe ma non questa, l'anno scorso è stata riasfaltata piazza Fardella ma nessuno - ahinoi - si è accorto delle pessime condizioni di via Verità. L'allora sindaco Renzi promise di ripianare tutte le buche della nostra città: anche in altre zone della nostra Firenze le condizioni delle strade non sono ottimali, ma via Verità sembra una mulattiera”. “Non disperate però cittadini: per via Don Verità il futuro è roseo più che mai” conclude ironico Somigli “quando l'asfalto sarà completamente deteriorato, un destino che oggi appare quantomai segnato, la strada potrà essere riconvertita in un perfetto circuito da rally”.

Si è svolta oggi la seconda riunione del tavolo tecnico-politico per definire la viabilità da istituire con l'avvio dei cantieri della tramvia in via Valfonda e nella zona della stazione.

Dopo aver esaminato le analisi effettuate dal gestore del trasporto pubblico urbano e le relative proposte, è stata ancor di più condivisa l'ipotesi di separare il trasporto pubblico da quello privato diretto nella zona della stazione da via Nazionale. Adesso saranno effettuati gli approfondimenti per determinare il punto in cui separare il flusso dei mezzi pubblici da quello dei veicoli privati. Tutto questo considerando anche la viabilità del quadrante che va da piazza Indipendenza alla stazione con il mantenimento dell'accessibilità ai parcheggi di Stazione e Mercato e il flusso di veicoli per il carico/scarico dei mezzi all'area del Mercato e alle attività di via Nazionale.

Per quanto riguarda i prossimi passaggi, gli assessori alla mobilità Stefano Giorgetti e allo sviluppo economico Giovanni Bettarini incontreranno venerdì i rappresentanti delle categorie economiche per discutere e analizzare i provvedimenti in via di definizione e recepire eventuali suggerimenti. Il tavolo si è aggiornato alla prossima settimana con l'impegno di definire tutte le modifiche e la nuova viabilità entro il 31 gennaio in modo da avere poi un mese di tempo per predisporre i relativi provvedimenti e realizzare le eventuali opere di sistemazione e, a seguire, partire con i cantieri.

Le auto in sosta impediscono il passaggio e causano interruzione di pubblico servizio. Quello che è successo ieri sul percorso del 72, servizio effettuato da Li-nea spa, è un fenomeno che si ripete spesso. Proprio nella fascia oraria di avvio del turno un mezzo è rimasto bloccato in via Pisana (all’altezza del circolo di San Quirico) a causa di una vettura in sosta che di fatto ha reso impossibile il passaggio del bus. Anche l’intervento della polizia municipale è stato difficoltoso: l’imprevisto ha causato il conseguente fermo di 3 bus e la linea 72 non ha quindi potuto effettuare il normale servizio tra le 6 e le 8 del mattino, causando disagi per gli utenti di Lastra a Signa e Signa e per le corse scolastiche.