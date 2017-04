Interventi sulle alberature in viale Torricelli la prossima settimana

Quattro piante di ippocastano saranno sostituite in piazza Dalmazia

In Viale Torricelli per interventi sulle alberature da lunedì 27 marzo scatterà un divieto di transito in orario 9-17. Deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili. Termine previsto 14 aprile.

Quattro piante di ippocastano saranno sostituite in piazza Dalmazia. Durante in lavori di riqualificazione dell'area i tecnici della direzione ambiente hanno fatto eseguire prove di trazione per controllare la stabilità degli alberi. L'esito degli accertamenti ha fatto emergere la necessità di tagliarne quattro. Le operazioni prenderanno avvio lunedì prossimo con la rimozione delle piante pericolose, successivamente saranno messe a dimora quelle nuove.