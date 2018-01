Inter: una partita difficile a Firenze

Nella prima giornata del 2018

Sarà Valeri a dirigere Fiorentina-Inter stasera alle 20.45 al Franchi. I Viola, sempre più vicini all’Europa, si battono in classifica contro Udinese, Atalanta, Torino e Milan. La lista dei convocati per Fiorentina-Inter:

Astori, Babacar, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout e Hugo.

Luciano Spalletti ha incontrato i giornalisti alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina: "Dobbiamo andare a fare la nostra partita, rimettere tutte le nostre qualità, bisogna ridare il massimo a livello individuale e rimetterlo a disposizione del collettivo di squadra. In una partita così ce ne sarà bisogno. Non abbiamo possibilità di alibi. Dobbiamo assolutamente non piangere, prima di tutto, chi lo fa non raggiunge obiettivi".