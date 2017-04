Inspiring Innovation Hackathon: 3^ edizione per la maratona di sviluppo Var Group

Una giuria composta anche da imprenditori deciderà il valore dei lavori realizzati dalle giovani promesse dell’innovazione. Il team vincente si aggiudicherà una collaborazione, pari a 5000 € per ciascun membro del gruppo

Empoli 31 marzo 2017 – Var Group presenta la terza edizione dell’Inspiring Innovation Hackathon, la maratona di sviluppo volta alla ricerca di giovani promesse dell’innovazione. L’appuntamento, che si terrà a Riccione il 14,15,16 maggio, in occasione della Convention Var Group, è rivolto a sviluppatori, informatici e operatori del settore IT che vogliono cimentarsi con il Cognitive Computing & la Data Analysis.

La partecipazione all’Hackathon è aperta a 4 squadre, composte da un massimo di 5 componenti ciascuna,che dovranno inviare la loro candidatura scrivendo alla mail hackathon@vargroup.it entro venerdì 7 aprile, o iscrivendosi on line sul sito dell’evento www.vargroup.it/hackathon.

La maratona permetterà ai team partecipanti di mettersi alla prova sviluppando un progetto basato sulla piattaforma IBM Watson e pensato per un’azienda che sarà presente all’Hackathon in qualità di giudice.

“La connotazione business dell’iniziativa è l’aspetto più importante dell’evento. Facciamo lavorare i partecipanti su progetti che possono avere un’evoluzione concreta e che non si fermano alla mera competizione - dichiara Francesco Falaschi Innovation Manager di Var Group -A ciascun team verrà assegnato un’azienda che trasferirà esigenze di business reali: il gruppo avrà così carta bianca e potrà scegliere la modalità che reputa migliore per affrontare le tematiche proposte”.

“La nostra azienda, in qualità di partner per l’innovazione delle imprese, ha sempre fatto importanti investimenti in ricerca e sviluppo. - afferma Francesca Moriani Amministratore Delegato di Var Group – Oltre alla collaborazione con strutture accademiche in tutta Italia, abbiamo una divisione dedicata all’ideazione di nuove soluzioni, servizi e alla creazione di start up. L’Inspiring Innovation Hackathon permetterà a giovani promesse dell’innovazione di dare farsi conosce e confrontarsi con una realtà presente su tutto il territorio nazionale”.

Come già successo nelle passate edizioni, i gruppi più abili avranno la possibilità di distinguersi direttamente con i manager delle aziende a loro assegnate e di continuare il progetto a valore iniziato durante l'Hackathon. In alcuni casi potrebbero nascere delle vere e proprie startup o essere inseriti in pianta stabile nei gruppi di lavoro Var Group che sono dedicati alle soluzioni più innovative.

L'Hackathon si inserisce all'interno della annuale Convention Var Group di Riccione e ha una durata di 34 ore; inizierà il 14 maggio alle ore 9:00 e finirà alle 19:00 del 15 maggio. Successivamente la giuria, composta da manager Var Group, esponenti del mondo dei media e le aziende che hanno aderito alla maratona, si riunirà per ascoltare il pitch di presentazione di ciascun gruppo e procederà poi con la scelta del vincitore. L’annuncio sarà fatto in occasione della sessione plenaria Var Group che si terrà il 16 maggio alle ore 12.

In questa occasione il gruppo vincitore avrà uno slot per presentare il proprio progetto di fronte ad una platea di imprenditori, manager e commerciali di oltre 700 persone, oltre a conquistare un contratto di collaborazione con Var Group pari a 5.000€ per ciascun membro del team.

L’Hackathon è un’occasione di formazione e di competizione nello stesso momento. Saranno infatti presenti delle figure di supporto all’evento: un project manager che aiuterà il gruppo nella stesura del progetto, un consulente IBM che supporterà i team nello sviluppo di POC basati sulla tecnologia IBM Watson e uno storyteller per la diffusione mediatica del contenuto progettuale dell’Hackathon.