Inseguendo la Befana, tra un presepe e l'altro

Fine settimana di festa, con tanti eventi dedicata alla Natività a cielo aperto in forma di spettacoli. Un solenne corteo di figuranti attraverserà il centro di Firenze per rievocare l'antica tradizione fiorentina della Festa de’ Magi

Chi l’ha detto che la Befana viene solo di notte? In Toscana arriverà anche di giorno, ma per vederla bisognerà “inseguirla” nelle vie e nelle piazze dei centri storici.

Per celebrare il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio 2018, l’Opera di Santa Maria del Fiore organizza a Firenze la Cavalcata dei Magi. La manifestazione, giunta alla XXII edizione dell’epoca moderna, si rifà a un’antica tradizione fiorentina del XV secolo, quando a Firenze una compagnia di laici intitolata ai Santi Re Magi, di cui fecero parte i maggiori componenti della famiglia dei Medici, organizzava un fastoso corteo, la “Festa de’ Magi”. Dal 1997, in occasione dei festeggiamenti per i 700 anni della fondazione della Cattedrale, l'Opera di Santa Maria del Fiore ha voluto riprendere quest’antica tradizione organizzando, ogni anno, un solenne corteo di figuranti con in testa i Re Magi a cavallo, in sontuosi abiti di seta ispirati a quelli dell’affresco di Benozzo Gozzoli, che attraversa il centro di Firenze. La manifestazione si svolge, sotto gli auspici dell’Arcidiocesi e del Capitolo del Duomo, con il patrocinio del Comune di Firenze e la partecipazione dei comuni della provincia. Dopo la partenza da Piazza Pitti, alle ore 14.00, il corteo si snoderà lungo le strade del centro (via Guicciardini, Ponte Vecchio, via Por S. Maria, Via Lambertesca, Loggiato degli Uffici, Piazza della Signoria, Via Calzaiuoli) fino ad arrivare in piazza Duomo alle ore 15.00. Qui, a partire dalle ore 14.30, il Piccolo Coro Melograno intratterrà il pubblico con canti natalizi. Dopo l’arrivo di tutto il corteo in Piazza Duomo, il saluto dei figuranti e l’offerta dei doni dei Re Magi a Gesù Bambino nel Presepe vivente. All’intervento di Luca Bagnoli, Presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore, seguirà la lettura del brano del Vangelo dei Magi (Matteo 2,1-12) e il saluto del cardinale Giuseppe Betori che parlerà del significato dell’Epifania, accogliendo i bambini delle parrocchie della Diocesi fiorentina. La Cavalcata dei Magi si rifà a un’antica tradizione fiorentina del XV secolo, la “Festa de’ Magi”, che veniva organizzata a Firenze ogni tre anni e dal 1447 ogni cinque. Il compito di organizzare la festa era affidato a una compagnia di laici detta dei Santi Re Magi o della Stella, la cui sede, per volere di Cosimo il Vecchio de’ Medici era presso il Convento di San Marco. La festa era organizzata in tre diversi cortei che si riunivano davanti al Battistero e poi in Piazza Signoria e da lì proseguivano uniti fino alla Basilica di San Marco, dove con canti e preghiere adoravano Gesù Bambino. La festa era particolarmente sfarzosa. Ai cortei prendevano parte i membri della Compagnia - che erano centinaia - vestiti con abiti preziosi ed erano esibite le mercanzie più lussuose trasportare da una moltitudine di animali da soma anch’essi ricoperti di stoffe preziose. La prima notizia certa sulla Compagnia dei Santi Re Magi o della Stella risale al 1417 e riguarda un finanziamento ricevuto dalla Signoria, ma con ogni probabilità la sua fondazione è da ritenersi alla fine del Trecento. La compagnia dei Santi Re Magi, che divenne una delle più importanti della città grazie alla protezione dei Medici e al numero rilevante d’iscritti, fu soppressa nel 1494 dopo la cacciata dei Medici da Firenze.

Il giorno dell'Epifania, a I GIGLI dalle 16 ci sarà una parata itinerante con befane, trampolieri, giocolieri e scultori di palloncini, accompagnati da un carretto musicale itinerante. E nell'area esterna di Corte Tonda, spazio al pattinaggio con la pista di ghiaccio. Nel weekend del 6 e 7 gennaio i negozi del Centro Commerciale resteranno aperti fino alle 22.

Una giornata divertente e pure da leccarsi i baffi, si preannuncia a Castelfiorentino in occasione dell’Epifania, ricorrenza dove tradizione e modernità si incontrano tra le vetrine illuminate dei negozi, aperti per l’intera giornata di sabato e domenica in concomitanza con l’avvio dei “saldi”. Organizzata dalle associazioni di Castelfiorentino con il patrocinio del Comune e il contributo di Banca Cambiano 1884 s.p.a., la manifestazione inizierà fin da sabato mattina in Corso Matteotti (ore 11.00, davanti ex cinema Puccini): qui sarà infatti presente una postazione dove si potrà ritirare il tagliando per il ritiro della calza presso gli stand delle associazioni – tra cui AVIS - che hanno aderito all’evento. Nel pomeriggio (ore 15.00) ritrovo in Piazza Gramsci con lo spettacolo itinerante per bambini a cura di TeatroCastello. Ci sarà modo di ascoltare la storia della Befana attraverso un percorso che si snoderà lungo le principali vie del centro, passando per Corso Matteotti fino ad arrivare in Piazza Kennedy, dovei bambini incontreranno quindi la Befana a bordo del suo carretto, che inizierà il percorso al contrario distribuendo “chicche” a tutti i presenti, scortata per l’occasione dalle “befane” del gruppo ciclistico “La Rotonda”, ormai conosciuto e molto amato dall’intera comunità castellana. Durante la sfilata, è prevista anche una sosta davanti all’ex Cinema Puccini (piazzetta Corso Matteotti/via Testaferrata) per il gioco della “pentolaccia”, per poi terminare in Piazza Gramsci con il ritiro delle “calze”. Da qui il corteo festante si sposterà in piazza del Popolo insieme ai “Re Magi”, per il gran finale del lancio delle lanterne colorate e una visita a “La via dei Presepi”. Ma le sorprese non finiscono qui. Quasi in contemporanea, a partire dalle ore 16.30 di sabato, Piazza Gramsci sarà infatti animata da una grande “Festa del cioccolato” promossa dall’Associazione del CCN “Tre Piazze”, con undici tra “maestri cioccolatieri” e specialisti del settore provenienti da varie regioni italiane. La kermesse del cioccolato inizierà sabato pomeriggio e si concluderà domenica sera (ore 20.00): un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati, ma anche per chi desidera fare un regalo “goloso” ai genitori, agli zii o magari ai nonni, che si sono prodigati per confezionare la “calza” a figli e nipoti.

L’Acquario di Livorno festeggia l’inizio dell’anno 2018 e si prepara ad accogliere la Befana con una serie di iniziative: fino al 7 Gennaio 2018 l’incanto dei presepi sommesi e la speciale promozione “Porta una Pallina di Natale, entri gratis” per tutti i bambini ed i ragazzi. Inoltre, apertura straordinaria tutti i giorni fino al 7 gennaio 2018 inclusi e attività edutainment. Oltre a queste iniziative, l’Acquario di Livorno regala inoltre un’ampia varietà di emozioni e suggestione durante la visita della struttura a tutti i bambini e ragazzi: le due tartarughe verdi “Ari” e “Cuba”, gli squali pinna nera, il pesce Napoleone e gli insetti, i rettili e gli anfibi al primo piano. L’iniziativa promozionale rientra nell’attenzione che da sempre Costa Edutainment pone verso i più giovani e le famiglie e che si completa, oltre all’offerta economica, con il proseguimento delle animazioni in compagnia del polpo Otto e del percorso “Dietro le quinte” dedicate a bambini e famiglie con gli appuntamenti fino al 7 Gennaio 2018

La calza della Befana di ‘Tutto il Natale di Siena’ è carica di tanti eventi per grandi e, soprattutto, per bambini. Sabato 6 gennaio appuntamento con la Befana dei Pompieri, con i ‘baby pellegrini’ e la grande lirica al Costone. Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento con l’arrivo della Befana in Piazza del Campo in compagnia dei Pompieri. Dalle ore 10.30, i Vigili del fuoco faranno divertire i più piccoli con tanti giochi e attività di simulazione del loro lavoro. Il pomeriggio, dalle ore 17.30, tutti con il naso all’insù per vedere la discesa della Befana dai merli di Palazzo Pubblico. Come per le edizioni passate, la manifestazione sarà anche un’occasione per raccogliere fondi, attraverso libere donazioni, destinate a iniziative sociali. La manifestazione e le attività sono a ingresso libero. Per informazioni chiamare il numero 0577 248911. Il pomeriggio dell’Epifania, sabato 6 gennaio, sarà arricchito alle ore 15 da 347 6137678 e 3480216972.

In omaggio all’Epifania, prosegue con l’arrivo dei Re Magi sul dorso di cammelli veri, la messa in scena del primo e più grande spettacolo open air dedicato alla Natività. Succede in Toscana, in provincia di Siena, dove l’Associazione “CasoleEventi” firma e produce “Praesepivm”, in programma nel centro storico di Casole D’Elsa ancora il 6 e 7 gennaio 2018. Con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Casole D’Elsa. Una rappresentazione teatrale non stop all’aria aperta dalle 15,00 alle 19,00 che vede il paese trasformarsi diventando metà palcoscenico e metà dietro le quinte. Regia di Luciana Calamassi, drammaturgia di Leonardo Ieva. Con gli attori, Alessandra Cerrato, Leonardo Ieva, Mirco Batoni. Scenografie di Luciana Calamassi, Betty Calamassi, Stefania Malevolti. Luci di Doriano Spinelli, Graziano Grassi. Costumi di Luciana Calamassi, Donatella Pacchierotti, Sibilia Franchi. Musiche e suoni di Massimiliano Benucci. Allestimento di Franco Giusti. Organizzazione di Giordano Malevolti. Tecnica di Loris Martellucci, Pierluigi Taddei, Andrea Pozzuoli, Luca Pini, Pierluigi Taddei e Stefano Milordini. Una proposta che nei numeri ha uno dei suoi punti di forza. Ci saranno 350 tra attori e comparse che vestiranno circa 400 costumi realizzati interamente a mano. Il tutto sarà distribuito su una superficie di 30.000 metri quadrati. Ben 30 scene si svolgeranno in contemporanea, sia quelle classiche della natività che la riproduzione 1:1, quindi in dimensioni originali, di un vero e proprio villaggio dell'epoca. Ci saranno 100 animali vivi tra cui, cammelli, asini, pecore, galline e tanto altro. Il cibo sarà tutto vero e cucinato tutto sul momento. Ci sarà frutta fresca in grande quantità ad arricchire i banchetti. Il percorso completo riservato agli spettatori è di un chilometro e si snoda per le vie del centro storico di Casole D’Elsa. Per mettere in moto questa immensa macchina è prevista una squadra di 60 tecnici (tutti volontari abitanti del paese) che cureranno l’allestimento e garantiranno il funzionamento di tutto durante lo svolgimento della rappresentazione. Senza contare (ciliegina sulla torta) una inedita e mai realizzata prima "via dei profumi", con incensi, candele ed erbe aromatiche. In questo modo lo spettatore potrà anche "annusare" lo spettacolo. Oltre gli odori del cibo fresco, come frutta e pesce, e dei cibi cucinati di continuo, compreso il pane. In “Praesepivm” il pubblico avrà la possibilità di essere parte integrante delle scene stesse perché potrà attraversarle completamente senza dover però interagire con niente e nessuno. Uno spettacolo dove non c’è platea ma solo palcoscenico. «Si tratta – spiega l’ideatrice e regista, Luciana Calamassi – di un'edizione rinnovata che parte da una solida tradizione, uno spettacolo a cielo aperto per ricreare un'atmosfera unica tra colori, suoni, sapori ed emozioni. Non è un presepe vivente, ma una rappresentazione che ha per scena finale la natività: ma per arrivare a questo c'è tutto un paese che spinge il pubblico verso la luce». “Praesepivm” è l’evoluzione e la prima edizione in forma di spettacolo di un progetto di presepe vivente che si è svolto con cadenza biennale dal 1998. Quest’anno è anche la prima volta in cui i numeri in campo superano tutte le altre ed è anche la prima edizione in cui c’è un vero copione di drammaturgia partecipata intorno al tema della Natività. Vista come un grande evento che merita di essere rappresentato in una rilettura atea rendendo al pubblico la possibilità di vivere una esperienza il più fedele possibile ai fatti, ai luoghi e alle circostanze che hanno accompagnato la nascita di Gesù. Le passate edizioni hanno mosso persone da tutta Italia, con tour operator nazionali che hanno organizzato apposite gite. Nel 2015 ben 12 mila presenze.

Nel giorno dell’Epifania a Contignano i Re Magi si aggiungono al Presepe vivente, per l’ultima uscita della stagione (ore 16,30 – 18,30). Settanta comparse, in un borgo di trecentocinquanta anime, vive intensamente questa celebrazione. L’atmosfera è particolarmente suggestiva: l’antico castello della Val d’Orcia si illumina di fiaccole e candele, con i paesani che indossano gli abiti di pastori,artigiani, uomini di cultura e contadini per mettere in scena tutti i mestieri dell’epoca della Natività. Si scoprono le varie scene passeggiando, tra lo stupore dei bambini e la possibilità di assaggiare prodotti locali e, magari, riscaldarsi bevendo un bicchiere di vin brulé. Sempre il 6 gennaio a Radicofani si svolge una tombola (a partire dalle 18) con cesti alimentari della proloco e la premiazione del concorso dei presepi allestiti dalle contrade (ore 18), al teatro Costantini. In serata (ore 21) si gioca al panforte, stavolta nella sala del Consiglio comunale. Chiusura in bellezza domenica 7 gennaio (ore 21) con lo spettacolo “La dodicesima notte”, tratto da William Shakespeare, che vede protagonista Alessandro Calonaci e la compagnia Mald’estro (ore 21) al teatro Costantini. Il titolo allude alla festa della dodicesima notte (che corrisponde all’Epifania), chiamata in questo modo per il numero dei giorni che trascorrono dal Natale fino alla festività. L’opera fu rappresentata con certezza il 2 febbraio del 1602 al Middel Temple Hall, anche si è ipotizzato che la prima assoluta fosse avvenuta un anno prima, proprio il giorno dell’Epifania. Ma l’aspetto più sorprendente è rappresentato dalle origini del testo, che derivano da Gl’ingannati, una commedia allestita a Siena dall’Accademia degli Intronati nel 1531. Nell’adattamento presentato a Radicofani, a cura di Alessandro Calonaci, si traccia con semplicità una storia di amori e inganni, trame e sottotrame, scatenando una serie di eventi ed esilaranti imprevisti che condurranno a lieto fine la storia.