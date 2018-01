​Insegnanti digitali: formazione su Fake News e Social

All’Istituto Ghiberti di Firenze i primi corsi di logica e oratoria per professori

Gli insegnanti di ogni ordine e grado si trovano ogni giorno a dover individuare e smontare le fake news che invadono il web, ma devono anche conquistare una platea non sempre ben disposta.

Giovedì 18 gennaio alle ore 16.30 all’Istituto Comprensivo Ghiberti di Firenze (via di Scandicci, 20) gli esperti di Logical Education, associazione impegnata nella diffusione della cultura della logica e del merito, presentano i corsi di formazione in Oratoria e Logica dedicati agli insegnanti, unici nel panorama scuola toscano e italiano. Il progetto nasce grazie all’intuizione e alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo Ghiberti che funziona da ente certificatore per i corsi.

In cattedra saliranno alcuni tra i maggiori esperti di oratoria e materie scientifiche, ma anche di mindfulness, perché trovare la serenità interiore è un’altra competenza trasversale fondamentale per stare in classe, oltre alla logica e alla capacità di parlare in pubblico. Giovedì 18, nell’incontro preliminare, saranno presenti alcuni dei responsabili dei moduli formativi, tra cui Roberto Giuntini, Professore ordinario di Logica all’Università di Cagliari e Presidente della SILFS - Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze, nonché Direttore scientifico di Logical Education, Giovanna Corsi, Professore ordinario di Logica all’Università di Bologna, Marco Giunti, Professore associato di Filosofia delle scienze all’Università di Cagliari e presidente di Logical Education. Nel parterre dei docenti ci sono anche Francesca Dalla Monica, “antropologa della voce” tra le più richieste nel mondo del teatro e della musica, Valentina Dolara, esperta di mindfulness nonché addetta stampa nell'organizzazione degli eventi pubblici del Dalai Lama in Europa e in Australia, Giulia Cerrone, ex insegnante e adesso formatrice per docenti.

Due i corsi in partenza nel mese di febbraio, rivolti agli insegnati di ogni livello e validi sotto il profilo della formazione continua, saldabili con la carta docente: “Oratori in classe” prevede 8 incontri da 3 ore ciascuno, suddivisi in quattro moduli (Capacità comunicative in classe, Argomentare logicamente, Mindfulness, Comunicazione ecologica in classe), “Logica per insegnanti” prevede invece 10 incontri da 2,5 ore ciascuno, suddivisi in due moduli, “Fondamenti della Logica per tutte le aree di insegnamento” e “Logica nella didattica di matematica e scienze”, quest’ultimo eludibile dagli insegnanti di area umanistica. I corsi sono inseriti anche nell’offerta formativa de “Le Chiavi della Città”, progetto del Comune di Firenze per l’anno 2017-2018. Gli incontri si svolgeranno tutti presso l’Istituto Comprensivo Ghiberti, in via di Scandicci 20.

La preside dell’Istituto Ghiberti, Annalisa Savino sottolinea l’importanza e la “straordinaria opportunità di un’esperienza formativa finalizzata al recupero e al potenziamento nella figura dell’educatore di antiche competenze riguardanti i principali e ineludibili media della nostra interazione col mondo che ci circonda, il Pensiero e il Linguaggio, accogliendo quest’ultimo nella sua duplice accezione, sia cognitiva sia comunicativa.”