Informazione: convegno a palazzo del Pegaso

Giovedì 12 ottobre alle 17 appuntamento con “Da global a local e viceversa: come cambia l'on line”

Firenze– “Da global a local e viceversa: come cambia l’informazione on line”, è il titolo del convegno che si terrà giovedì 12 ottobre alle 17 in Consiglio regionale. Nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, dopo i saluti istituzionali del presidente dell’assemblea toscana, Eugenio Giani, interverranno Marco Migli, editore del gruppo Qui News; Gabriele Canè, editorialista de La Nazione; Marco Rossella, responsabile marketing Audiweb.

L’evento è promosso dal Consiglio regionale e dall'Associazione dei professionisti italiani della comunicazione.