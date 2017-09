Infogroup, il 16 ottobre Intesa San Paolo in Regione Toscana

Un incontro che è stato fissato per il 16 ottobre in Regione

Dopo l'incontro di mercoledì 27 settembre fra il presidente della Regione Enrico Rossi e le organizzazioni sindacali di Infogroup - società di servizi informatici che lavora per il gruppo bancario Intesa San Paolo e conta, solo a Firenze, circa 400 dipendenti - la Regione si è attivata informando il ministero dello Sviluppo economico e contattando i vertici di Infogroup e Intesa San Paolo. Azienda e proprietà si sono subito dimostrati disponibili a un incontro che è stato fissato per il 16 ottobre in Regione e al quale parteciperanno anche i rappresentanti delle istituzioni.

L'auspicio e l'impegno della Regione è che da quell'incontro possano venire informazioni e rassicurazioni tali da fugare i dubbi manifestati dai lavoratori sul futuro dell'azienda e sulla sua collocazione a Firenze.