Infogroup di Firenze: tra Banca Intesa ed Engineering

Sindacati chiedono interventi istituzioni e proclamano 4 ore di sciopero con presidio

“Vogliamo vedere messe per iscritto garanzie di mantenimento delle condizioni di lavoro che Intesa Sanpaolo deve riconoscerci”, per questo l'assemblea dei lavoratori Infogroup ha deciso di dichiarare 4 ore di sciopero per mercoledì 27 settembre dalle 9 alle 13 e di effettuare, in concomitanza con l'incontro tra Regione Toscana, Comune di Firenze e una delegazione sindacale, un presidio sotto Palazzo Strozzi Sacrati.



Alle 9,30, infatti, una delegazione composta dalla RSU Infogroup di Firenze e dalle strutture Fim Cisl e Fiom Cgil sarà ricevuta dal Consigliere per il Lavoro del Presidente, Gianfranco Simoncini, per aggiornamenti sulla situazione di Infogroup.

Anche i lavoratori della sede di Torino effettueranno lo sciopero nelle stesse modalità con presidio sotto il Palazzo della Regione Piemonte, dove una delegazione composta dalla Rsu di Torino e del sindacato sarà ricevuta per un incontro.