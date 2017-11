Influenza... Teatro della Limonaia a Sesto Fiorentino

“Non siamo liberi. Siamo chiusi dentro il nostro corpo. Siamo legati alla nostra storia. Siamo inevitabilmente parte del passato. Portiamo dentro di noi cose che non ci sono più. Accettiamo questo. Ma rimane la possibilità di andare e venire tra ciò che è vero e ciò che è fantasia. Quanto possiamo essere influenzati da questo?”

INFLUENZA è uno spettacolo da guardare come si sfoglia un libro di illustrazioni, lasciandosi trasportare dalle immagini in un mondo alternativo. Qui, tra memoria e invenzione, prendono vitale suggestioni del passato. Sono i ricordi, i desideri e le paure, le presenze di un universo misterioso eppure familiare.La giovane coreografa olandese Floor Robert si muove tra queste suggestioni, ripercorrendo col proprio corpo eventi e situazioni, reali o immaginarie, accennando e disfacendo storie. È accompagnata, a tratti, da figure che sembrano uscite da quelle storie, interpretate dal danzatore Francesco Michele Laterza e dall’attore Giacomo Bogani. È un viaggio fatto all'interno di una stanza, ma è possibile ritrovarsi improvvisamente su un prato, in un bosco, o nello spazio. È un viaggio fatto per vedere tutto quello che non esiste ma che - nonostante questo, o forse proprio per questo – alla fine ci influenza.

Venerdì 17 novembre arriva al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, all'interno della Stagione teatrale “Sesto T.R.A.M. – Teatro di Residenza Artistica Multipla” per la sezione danza curata da Company Blu , INFLUENZA, opera prima della coreografa olandese Floor Robert per il collettivo fiorentino In Quanto Teatro. Finalista al concorso DNA – Appunti coreografici 2015 del Festival Romaeuropa e vincitore del bando SIAE – Sillumina, dedicato alle compagnie under 35, il progetto ha già ottenuto il sostegno di grandi realtà teatrali italiane.

Ideazione e coreografia Floor Robertcon Floor Robert, Giacomo Bogani, Francesco Michele La terza musiche Manuele Atzeni | maschera Eva Sgrò organizzazione e comunicazione Julia Lomutouno spettacolo di inQuanto teatro – anno 2015 col sostegno di Fondazione Fabbrica Europa, CSC Centro per la Scena Contemporanea –Operaestate Festival Veneto, Romaeuropa Festival, Le Murate. Progetti Arte Contemporanea,spazioK_kinkaleri, Sosta Palmizi, Samotracia/Associazione Punto A Capo, Teatri Sospesi, CS376

17 novembre ore 21.00 | Teatro della Limonaia, via Gramsci, 426 – Sesto Fiorentino.

BIGLIETTI spettacoli DANZA >> €10 intero (rid. €8 / €5)

Il Tour Influenza 2017 è realizzato con il contributo di SIAE bando Sillumina – Copia privata per igiovani, per la cultura, di seguito tutte le prossime date:

18 NOVEMBRE 2017 | TEATRO ALLA CORTE - COLLECCHIO (PR)

2 DICEMBRE 2017| TEATRO DELLA MISERICORDIA - SANSEPOLCRO (AR)