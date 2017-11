Incontro con Otto Gabos: il più importante graphic novel italiano

Al Liceo Artistico di Porta Romana

Mercoledì 29 novembre, dalle 11,20 alle 13,10, presso la Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto, le classi 4B e 5B, 2 L, 3L, 4L e 5L, 4F e 5F e il Biennio di Perfezionamento Arti Grafiche incontreranno Otto Gabos, artista, illustratore, fra i più importanti autori del graphic novel italiano.

L'iniziativa, organizzata all'interno del concorso per giovani lettori Libernauta, prende spunto dall'analisi del libro "La formula esatta della Rivoluzione" proposto in questa edizione del concorso e illustrato, appunto, da Gabos, e si svolgerà sotto forma di laboratorio sull'editing, sulla grafica e su come il testo si sposi con le illustrazioni per dare risalto alla storia.

L'incontro sará un'importante esperienza formativa per gli allievi. Otto Gabos, infatti, insegna pratica del fumetto all'Accademia delle Belle Arti di Bologna ed è, oltre che autore e illustratore di importanti volumi, anche il responsabile culturale del Festival del Fumetto e dell'illustrazione "Arena!" che si tiene annualmente a Bologna.

Con lui ci sarà Teresa Porcella, specializzata in progettazione editoriale che da molti anni si occupa di libri per ragazzi sia come lettrice, autrice, progettista ed editor freelance, che interverrà come curatrice della collana "Rivoluzioni" della ISTOS Edizioni di cui il libro fa parte.