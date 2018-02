Incontro con Ezio Mauro sul tema 'La pubblica opinione? E' in crisi tra fake news e new media'

Mercoledì 21/2 ore 17.30, Saloncino Paolo Paoli, Teatro della Pergola

Ha per tema “La pubblica opinione? E’ in crisi, tra fake news e new media” l’incontro-dibattito con l’editorialista di La Repubblica Ezio Mauro che si terrà mercoledì 21 febbraio ore 17.30 al Saloncino Paolo Poli del Teatro della Pergola (Via della Pergola, 12/32 - prenotazione obbligatoria a press@fcrf.it – 055 5384348). Il giornalista, che sarà introdotto dal Presidente della Fondazione CR Firenze Umberto Tombari, dopo il suo intervento risponderà alle domande del pubblico.

“Un riflessione sul ruolo che ha oggi l’opinione pubblica – osserva il Presidente della Fondazione CR Firenze Umberto Tombari – è di grande attualità ed interessa un po’ tutti noi. Per questo abbiamo voluto offrire alla città questo momento che si inserisce in un percorso di confronto e di approfondimento su alcuni grandi temi del nostro tempo cominciato ormai alcuni anni fa e che ha visto numerosi e autorevoli relatori. Solo per citarne alcuni, il Direttore Generale della Banca d’Italia Salvatore Rossi, il Direttore Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea Marco Buti, i giornalisti Piero Ostellino, Federico Fubini, Paolo Mieli, l’economista Luigi Zingales. In questo ambito si colloca anche il ciclo ‘Dialoghi sul limite’ di cui è in corso la seconda edizione. Crediamo che uno dei temi del momento sia proprio il ruolo e il peso dell’opinione pubblica, messo in crisi dalle nuove tecnologie, dai nuovi modi di comunicare e dalle nuove forme di socialità. Oggi questo blocco è estremamente frammentato ed è sempre più difficile per organismi privati o pubblici rapportarsi con settori organici e vasti della società civile. Abbiamo chiamato a parlarne un professionista del prestigio e dell’autorevolezza di Ezio Mauro che, per i ruoli che ha ricoperto, è certamente un osservatore privilegiato di questo fenomeno’’.