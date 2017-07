Giovane in scooter sbatte contro un furgone in sosta. In corso gli accertamenti della polizia municipale

Stanotte intorno alle 01:10, si è verificato un incidente mortale in lungarno Soderini. Un uomo di 35 anni, F.G. le sue iniziali, viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbattuto contro la parte posteriore di un furgone regolarmente in sosta sul lato destro della strada. Lo scooterista, soccorso dal 118, è stato portato immediatamente all’ospedale di Careggi con codice rosso, ma è morto poco dopo il ricovero. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia municipale di Firenze, che ha sequestrato i mezzi coinvolti. Sono in corso tutti gli accertamenti di polizia stradale e polizia giudiziaria conseguenti al tragico sinistro.