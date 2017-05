Incidente in via Maragliano, i residenti: "incrocio killer"

Il sinistro tra via Maragliano e via Bellini

L'area è quella di San Jacopino dove i residenti riuniti in più comitati da tempo segnalano criticità alla viabilità urbana.

Sul posto i soccorritori del 118 e militari dell'Arma dei Carabinieri, traffico temporaneamente bloccato a metà pomeriggio.



Il nostro lettore invia in diretta la foto dell'incidente che si è verificato all'incrocio tra le vie Maragliano e Bellini che il referente di zona per il Comitato Cittadino di San Jacopino, Simone Gianfaldoni, non esita a definire "Un incrocio killer".



Nell'immagine inviataci si notano sull'asfalto i segni di precedenti rilievi effettuati a seguito di sinistri stradali