Incidente in via di Ripoli, auto ribaltata e sequestrata

Urta un’auto in sosta e cappotta con la sua vettura

Quando la Polizia Municipale arriva per i rilievi scopre che il veicolo non era assicurato né era in regola con le revisioni statali. Lo spettacolare incidente è avvenuto stanotte. Era passata da poco la mezzanotte quanto una Mercedes si è ribaltata in via di Ripoli. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. L’auto era condotta da una 47enne di origine libanese ma residente a Firenze che è stata portata in ospedale in codice rosso.

Dai controlli è emerso che la vettura, intestata a una società di Prato, non era in regola né con l’assicurazione, scaduta ad agosto, né con la revisione statale. Per questo è scattato il sequestro ai fini della confisca. Secondo la prima ricostruzione la donna avrebbe urtato un auto in sosta per poi ribaltarsi.