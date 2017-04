Traffico rallentato in via Mariti

Stamani un'autovettura, per cause ancora da determinare, ha imboccato contromano il sottopasso ferroviario di via Mariti provocando un urto frontale.

La Polizia municipale è sopraggiunta sul sul luogo del sinistro, per i rilievi, ma non fa dichiarazioni.

Traffico rallentato al momento a causa dei soliti curiosi.