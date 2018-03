Incidente Baracca - Pistoiese: investito un pedone, rallentamenti

Ennesimo incidente nella periferia fiorentina

La via Pistoiese nuovamente al centro di un incidente stradale, stavolta a farne le spese un pedone investito e soccorso per ferite ritenute gravi.



"Attenzione. Questa mattina poco prima delle 9 si è verificato un grave incidente in via Baracca in prossimità di via Pistoiese. Un pedone è stato investito da un'auto. Per soccorsi e rilievi si stanno registrando rallentamenti in via Pistoiese in ingresso città" a darne prontamente notizia sui social l'assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti.



Domenica scorsa un pirata della strada effettuando un sorpasso che ha invaso la carreggiata opposta di marcia ha causato tre feriti ed alcuni danni alle vetture in transito. Dopo essere fuggito è stato successivamente rintracciato.