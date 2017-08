Incidente a Subbiano tra pullman, furgone e vetture: 60 i feriti

Circa 60 le persone ferite nella carambola che ha interrotto la viabilità nell'aretino

I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti nel Comune di Subbiano, località Santa Mama, sulla SR71 per un incidente stradale che vede coinvolti un autobus con dei ragazzi a bordo, un furgone e quattro autovetture.



I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il conducente del furgone per poi affidarlo alle cure del 118 presente sul posto anche con l'elisoccorso Pegaso. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza tutti i veicoli coinvolti nell'incidente. Attualmente la viabilità sulla SR71 è ancora interrotta.