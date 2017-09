Inceneritore, da archiviare: Campi accelera i tempi

Il sindaco punta invece sul tema delle buone pratiche del riuso e del riciclo e della differenziata

"La Regione riapra un tavolo di confronto senza aspettare il deliberato del Consiglio di Stato. La politica deve riprendere in mano questa situazione senza più delegarla ai tribunali amministrativi" lo chiede alla Regione Toscana Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, a proposito dell'opera del termovalorizzatore, su cui il Consiglio di Stato si pronuncerà il prossimo 19 dicembre.

"Del protocollo che abbiamo firmato nel 2005 e che prevedeva la realizzazione delle opere di compensazione - conclude Fossi - niente è stato rispettato. Segno evidente che non c'è mai stata la volontà politica di procedere, nonostante il nostro ricorso vinto al Tar che già evidenziava queste difformità. Il tempo è finito, archiviamo il termovalorizzatore e apriamo un capitolo nuovo."



"Come Comune - spiega Fossi - ci impegneremo ancora di più a rilanciare il tema della diminuzione della produzione dei rifiuti, il tema delle buone pratiche del riuso e del riciclo e della differenziata, con la consapevolezza di essere fra le amministrazioni che più si stanno impegnando e che sono partite forse dalle posizioni più basse della classifica dei comuni virtuosi. Coinvolgeremo in questo processo tutte le parti che fino ad oggi si sono opposte, per motivi diversi, a questa opera."