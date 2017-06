Incendio Autostrada A1: in fiamme mezzo pesante che trasporta pellet

Lunghe code fino a 8 chilometri tra Firenze Impruneta e Incisa direzione Roma

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti assieme alla polizia stradale sull'Autostrada A1, presso la carreggiata sud al km 306, per l'incendio di un veicolo pesante che trasportava pellet. Illeso il conducente del tir.



Gravi ripercussioni sul traffico. La circolazione in direzione Sud si è bloccata e la Società Autostrade ha segnalato problemi anche in direzione Nord a causa di un tamponamento all'intorno della stessa chilometrica.



Con la riapertura di una corsia è iniziato il deflusso dei veicoli incolonnati