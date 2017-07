Incendio a Follonica, intervengono gli elicotteri

Sono state create due fasce presidiate dai Carabinieri forestali a scopo di sicurezza

Un incendio è scoppiato intorno alle 16.30 in località Pratonieri, nella zona nord di Follonica (Gr), mandando in fumo un ettaro di pineta adulta. Lo riferisce la Sala operativa della protezione civile regionale. Al momento non risultano persone evacuate, né dalle case né dai campeggi che si trovano nelle vicinanze della pineta.

Sul posto sono intervenuti due elicotteri, uno della Regione Toscana e uno dei vigili del fuoco. A terra stanno operando squadre di volontari e di operai dell'Unione dei comuni delle Colline Metallifere, in coordinamento con squadre dei vigili del fuoco.