Incendio a Firenzuola: due elicotteri impegnati in operazioni di spegnimento

Si interviene anche a Montopoli Valdarno

FIRENZE- Oggi in Toscana si è gestito 15 incendi. Un incendio di oliveta e bosco ha interessato dalle 14 circa la località Pratalocchia, nel territorio del comune di Firenzuola. La Sala operativa della protezione civile regionale ha inviato 2 elicotteri (EliFirenze e EliPistoia) e 8 squadre a terra (volontari, operai forestali dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e Vigili del Fuoco) nelle operazioni di spegnimento. Si tratta di una zona abbastanza impervia che rende difficoltoso l'intervento. A scopo precauzionale sono state evacuate tre persone da un'abitazione che si trova nella zona interessata dall'incendio.

Mentre si lavorava per contenere l'incendio a Firenzuola, dalle 18 le fiamme sono divampate in un'area in localitá San Romano, nel Comune di Montopoli Valdarno. Sul posto è subito intervenuto l'elicottero del servizio regionale antincendi di stanza a Pisa e successivamente anche un.elicottero dei Vigili del fuoco. Sette le squadre impegnate nell'opera di contenimento delle fiamme. Una persona è stata evacuata a scopo precauzionale.