Incendio a Firenze, in fiamme capannone di migranti

L'immobile in disuso sarebbe stato usato come ricovero di emergenza

I vigili del fuoco di Firenze informano di un intervento in corso a Sesto Fiorentino, via Avogadro 15, per l'incendio di un capannone in disuso, "utilizzato come ricovero da un cospicuo numero di extracomunitari, circa un centinaio, sembra di origine somala".

Sul posto 27 unità con 9 veicoli antincendio.

Il comando toscano avvisa inoltre che "a l momento non si può escludere che all'interno del fabbricato ci siano ancora delle persone".