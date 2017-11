Non risultano al momento feriti, sono in corso evacuazioni

I vigili del fuoco di Firenze stanno intervenendo in via Locchi angolo via delle Panche per un incendio sviluppatosi all'interno di un locale commerciale su strada.



Tre appartamenti sono stati evacuati a scopo precauzionale. Durante l'intervento per incendio negozio a Firenze in via Locchi, i vigili del fuoco hanno portato in salvo due felini che erano rimasti bloccati al piano superiore.

Notizia in aggiornamento