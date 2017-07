Incendio a Castiglione della Pescaia: ancora in corso la bonifica

Piccoli roghi a Firenze e Grosseto

FIRENZE- Proseguono le operazioni di bonifica sulla pineta di Castiglione della Pescaia colpita ieri da un grosso incendio che ha reso necessario l'evacuazione degli ospiti di un campeggio. Le squadre a terra, informano dalla Soup (la sala operativa unificata della Regione), continueranno per un paio di giorni.

In provincia di Grosseto si segnala un altro incendio oggi, che ha interessato comunque solo vegetazione ed un campo di grano da poco tagliato. Altri quattro roghi hanno reso necessario l'intervento di squadre e volontari in provincia di Firenze: in un caso ad essere attaccato dalle fiamme è stato un bosco. Si tratta comunque di piccoli incendi, tutti sotto controllo.

La Regione invita i cittadini alla massima attenzione, ricordando ce la maggioranza degli incendi boschivi è causata da mano umana, per comportamenti superficiali o dolosi. Fino al 31 agosto vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali. In caso di avvistamento di incendio, segnalare tempestivamente telefonando all'800425425 (numero verde della sala operativa regionale), al 1515 (Corpo forestale dello Stato) o 115 (Vigili del fuoco).