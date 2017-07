Incendi in Toscana, notte di fuoco e gli interventi proseguono

​Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco, in Toscana, hanno effettuato 133 interventi per incendi. Mercoledì manifestazione a Roma per carenze in organico

Sono proseguite nella notte le operazioni di soccorso nei vari scenari degli incendi di vegetazione.

Ancora attivi in mattinata gli interventi a: Marina di Grosseto (GR), Castellina Marittima (PI), Lorenzana (PI), Fognano Montale (PT) e Piancastagnaio (SI).



Nelle ultime ore è tornato ad accendersi il riflettore sulle assunzioni promesse e necessarie per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle prese da tempo con carenze di organico.

Mercoledì mattina, 19 luglio, anche la Toscana parteciperà al presidio di protesta a Roma, davanti a Montecitorio per chiedere "il rispetto degli impegni, per le assunzioni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che deve assicurare soccorso e sicurezza al territorio ed alla popolazione – e i cittadini vedono continuamente, dai terremoti alle alluvioni, agli incendi con quale impegno ciò avviene - e dunque non può essere indebolito nella struttura" sottolinea la FNS CISL.

“Dopo che da giorni assistevamo alle emergenze incendi che hanno pesantemente colpito alcune regioni italiane, mentre in Toscana con la sinergica azione della struttura della Regione Toscana e l’importante supporto dei Vigili del Fuoco riuscivamo comunque a fronteggiare tanti incendi –dice il segretario generale della Fns-Cisl Toscana Fabrizio Ciuffini - adesso l’emergenza incendi sì è altrettanto pesantemente estesa alla nostra regione.”“I gravi fatti di ieri nel Grossetano, dove oltre agli incendi di Capalbio e l’evacuazione di campeggi affollati di turisti, c’è stato un vero e proprio rischio di disastro con le fiamme che si sono sviluppate dalla pineta di Marina di Grosseto e, a causa del vento, si sono spinte verso la città; dopo aver distrutto circa 30 autovetture l’incendio ha percorso le vie alberate che entrano nell’abitato, salvato dai Vigili del Fuoco quando ormai le fiamme rasentavano le case.”



“Nel frattempo anche nel Pistoiese un altro vasto e prepotente incendio divorava ettari ed ettari di vegetazione, oltre ai tanti soliti ma più contenuti incendi che qua e là per la regione impegnano le squadre da tutti i comandi provinciali e dai distaccamenti.”“Lanciamo perciò l’allarme che riguarda il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – continua Ciuffini - che da giorni e giorni ormai impegna gli stessi uomini, ripetutamente, richiamando in servizio anche quelli che sono liberi dopo aver già operato magari intere giornate sul fronte incendi.”



“Lo scorso giovedì a Roma la FNS CISL, unitamente a CGIL e UIL, ha incontrato i vertici del ministero ma il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine. Motivo della protesta è proprio il rischio delle mancate assunzioni, prima promesse dal ministro dell’Interno Minniti e poi messe in dubbio per l’esigenza di recuperare risorse nelle tante manovre e manovrine economiche di aggiustamento del governo.”