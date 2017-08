Incendi: fiamme a Usigliano e a Torano

In azione gli elicotteri della flotta regionale

FIRENZE – Poco prima delle 15.00 un incendio si è sviluppato in località Usigliano, nel comune di Casciana Lari (PI). Divampato in una zona di difficile accesso, sta adesso intaccando il bosco. La Sala operativa della protezione civile ha inviato un elicottero della flotta regionale. Sul posto anche diverse squadre a terra fra operatori dell'Unione dei Comuni della Val di Cecina e volontari.

C'è stata una ripresa stamani, intorno alle 10, per l'incendio di Torano, nel comune di Carrara. In bonifica dal pomeriggio di ieri, nella mattinata di oggi il rogo si è riattivato. Sul posto la Sala operativa della Protezione civile regionale ha inviato di nuovo un elicottero, eliMassa.

Tutti sotto controllo invece i tre incendi divampati venerdì 11. Il primo in località Marginone nel comune di Altopascio (LU) dove sono bruciati 20 ettari di cui 3 di bosco e 17 seminativi. Il secondo a San Sepolcro (AR), in località Montecasale, che ha interessato quasi 3 ettari di bosco; e il terzo a Fauglia (PI), in località Le Botra, dove sono bruciati 21 ettari di bosco e 31 di seminativi.