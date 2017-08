Incendi: brucia un'oliveta a Carmignano

Un elicottero in azione su San Miniatello, nel comune di Montelupo

FIRENZE- Fiamme in provincia di Prato, a Carmignano vicino al confine con Poggio a Caiano. L'incendio è segnalato dalla Soup, la sala operativa unificata regionale della protezione civile. Non si tratta comunque di bosco in questo caso ma di un'oliveta. Sono già bruciati alcuni ettari. Il rogo si è sviluppato attorno alle tre e mezzo del pomeriggio. Sul posto sono intervenute a supporto dei vigili del fuoco, competenti quando il fuoco interessa solo campi incolti o si sviluppa vicino ad abitazioni, cinque squadre del sistema regionale antincendi boschivi, costituito dai volontari delle associazioni e da dipendenti pubblici. Alle cinque del pomeriggio nella sala operativa regionale si stava valutando se far intervenire l'elicottero.

E' divampato intorno alle 15:00 un nuovo incendio nel comune di Montelupo fiorentino, in zona San Miniatello. Sulla superficie boscata, in forte pendenza, è intervenuto un elicottero della flotta regionale e personale a terra formato da Vigili del fuoco e 8 squadre di volontari.