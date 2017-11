Incastrati nel canale, li salvano i pompieri

A Cascina soccorso un cercatore di funghi caduto. Salvato un terranova a San Martino in Colle (Lucca)

Intorno alle 20.30 dell’11 novembre, una squadra è intervenuta a San Frediano a Settimo, frazione di Cascina per soccorrere un uomo, rimasto incastrato in un piccolo tunnel in muratura mentre era in cerca di funghi nella golena dell' Arno. Il pensionato è rimasto bloccato per ore all'interno del cunicolo. I vigili del fuoco lo hanno raggiunto con non poche difficoltà scavando e infilandosi dalla parte opposta del cunicolo semi ostruito dalla terra. L'uomo, una volta raggiunto da due componenti della squadra, ha raccontato che gli erano caduti gli occhiali e che nell'intento di recuperarli era scivolato rimanendo incastrato sotto la volta dell' opera idraulica. Dopo circa un'ora di lavoro i vigili del fuoco, che hanno scavato con le mani sotto il corpo dell'uomo per liberarlo, hanno estratto l’anziano e lo hanno affidato al personale medico per le cure del caso.

Sempre la mattina dell’11 novembre, intorno alle undici, i vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti per prestare soccorso ad un animale, in località San Martino in Colle, non lontano dalla famosa quercia delle streghe. Un cane di razza terrenova era rimasto incastrato in uno scolo per le acque che si trova sotto la strada. Giunta sul posto, la squadra è riuscita a liberare l’animale entrando nel cunicolo e asportando la terra depositatasi nel tempo, che impediva all’animale di muoversi. L’operazione ha permesso ai soccorritori di recuperare il cane e di portarlo in un luogo sicuro.