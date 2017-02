All'ultimo minuto: domenica il pareggio, stasera la vittoria

Pescara-Fiorentina 1-2, grazie a due gol di Tello

La Fiorentina all'ultimo respiro piega il Pescara (1-2), rete decisiva di Tello al 95'. Caprari al 15' sblocca il risultato, nella ripresa lo spagnolo pareggia i conti al 68' e firma il sorpasso in extremis. La squadra di Oddo resta ultima in classifica. Il Pescara è l’unica squadra a non aver vinto partite sul campo in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

Al 10' sinistro a giro di Tello da dentro l'area di rigore, pallone fuori di poco. Ma al 15' goal del Pescara. Rete di Caprari, che ne ha segnate due nelle ultime tre partite di campionato, tante quante quelli realizzati nelle precedenti 17 di Serie A.

Al 54'calcio di punizione battuto da Ilicic, il sinistro a giro ben calibrato si stampa sul legno. Babacar ribadisce in rete ma è in netto fuorigioco.

La prima rete di Tello al 68' è l'undicesima rete dalla distanza per la Fiorentina in questa Serie A, almeno due in più di ogni altra squadra. Al 70' insiste la Fiorentina con un tiro di Sanchez da fuori area, pallone non distante dal palo.

Al 83' ancora Tello salta Benali e serve Ilicic che da centro area con il piatto sinistro conclude in modo impreciso. 92' Kastanos ci prova dalla distanza con un tiro potente, Sportiello c'è. L'azione prosegue, tiro di Brugman murato dalla difesa viola. Poi al 95' il Gol dell'1-2 della Fiorentina. Seconda rete di Tello.

Formazioni ufficiali di Pescara-Fiorentina:

Pescara: Bizzarri, Biraghi, Zampano, Bruno, Memushaj (cap.), Crescenzi, Caprari, Stendardo, Gyomber, Bahebeck, Benali

Panchina: Fiorillo, Pepe, Kastanos, Brugman, Cerri, Maloku, Delli Carri, Mitrita, Muric, Cubas

Fiorentina: Sportiello, De Maio, Sanchez, Tomovic, Badelj, Vecino, Borja Valero(cap.), Tello, Ilicic, Babacar, Maxi Olivera

Panchina: Satalino, Cerofolini, Salcedo, Cristoforo, Maistro, Hagi, Chiesa, Baroni, Milic, Mlakar