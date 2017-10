In produzione il Nuovo Olio Extravergine del Consorzio IGP Toscano

fotografie di www.monicacaleffi.it

Frangitura in diretta e lunch di presentazione con lo Chef Marco Stabile, oggi alle Serre Torrigiani

FIRENZE- Si è svolta stamani alle Serre Torrigiani di Firenze la quarta edizione dell’anteprima per la stampa della Nuovo Olio Extravergine del Consorzio IGP Toscano. Nei bei giardini urbani alle spalle delle mura medievali, frangitura sotto gli occhi e le telecamere dei giornalisti, e lunch a tema preparato dallo Chef Marco Stabile.

“A primavera 2018 saranno 20 anni dalla prima certificazione di denominazione -ha spiegato agli ospiti il presidente del Consorzio di tutela dell’Olio toscano Igp, Fabrizio Filippi- una scelta lungimirante, poi seguita anche in altre regioni, come Campania, Puglia e Sicilia, a tutela della qualità d’origine e con valenza economica sia per il mercato interno che estero. Anche se, dopo due decenni, i nostri slogan attuali sono “nuove produzioni” e “giovani produttori”.

“La Regione Toscana è vicina alla filiera olivicola -ha assicurato, non solo con la presenza, Gennaro Gilberti, Responsabile della Direzione agricoltura e sviluppo rurale- in questo momento, ad esempio, sono attivi alcuni bandi che prevedono interessanti specificità per il settore. Di olio toscano non ce n’è mai a sufficienza, specie negli ultimi anni. Puntiamo a incrementarne le quantità, salvaguardandone la qualità, grazie ai fondi europei e alla progettualità dei produttori toscani”.

“La qualità è un valore aggiunto e noi valutiamo la veridicità di questa qualità -ha spiegato Giovanni Goglia, Responsabile dipartimentale dell'Ispettorato della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- l’olio ormai viaggia in rete, dove si può trovare extravergine toscano venduto dappertutto. Il nostro compito, come quello del Consorzio di Tutela, è di intervenire per difendere i nostri prodotti. E’ compito dello stato italiano tutelare l’indicazione geografica tipica ovunque sia necessario. Recentemente abbiamo stipulato convenzioni di garanzia con piattaforme on line come Amazon e Alibaba”.

“l’Igp toscano è l’olio più importante del mercato mondiale -ha affermato Ilio Pasqui, presidente di Toscana Certificazione Agroalimentare- e noi siamo al servizio dei produttori. Talvolta ci troviamo anche a dichiarare un No, come è capitato a esempio lo scorso anno, per colpa della mosca olearia. Ma sempre i nostri rilievi sono indirizzata all’elevamento qualitativo del prodotto”.

Ma come sarà l’extravergine toscano del 2017? “Ci sono tutte le condizioni per avere un’ottima annata -garantisce Lapo Gondi, ultima generazione di una famiglia di produttori secolari sulle colline fiorentine, e aderente al Consorzio di tutela- nonostante la stagione difficile che ha condizionato la produzione. Probabilmente il raccolto sarà inferiore alla media del 50%, ma gli ultimi anni ci impongono di abituarci alle incertezze climatiche. In particolare sofferenza i territori costieri, dove si è già cominciata la raccolta, mentre nelle zone interne inizieremo entro fine ottobre. La pioggia di settembre ha restituito polpa alle nostre olive, ma il numero dei frutti sulla pianta era già determinato. Il permanere di temperature elevate anche in ottobre ci spinge ad anticipare la raccolta di qualche settimana”.