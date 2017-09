In Mugello si corre la maratona

Le indicazioni per il giorno della gara

Nel weekend tra Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Vicchio sarà un'invasione di runner che correranno la 44° edizione della Mugello Marathon, la maratona più antica d'Italia. Lungo le strade del Mugello con un percorso che si snoda tra Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio. Partenza: ore 14,30.

Durante la manifestazione sportiva è prevista la chiusura al transito delle strade interessate, tra Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Vicchio. La gara interesserà la SR 302, la SP 97, la SP 551, la SP 42 e la SP 41 oltre che numerose viabilità comunali.

L'elenco dettagliato delle variazioni alla viabilità è indicato sul sito della Maratona Mugello.

Inevitabilmente qualche disagio si potrà avvertire e a questo proposito la Polizia municipale invita alla pazienza e a prestare attenzione ai cartelli stradali e alle indicazioni degli addetti al traffico impegnati sul percorso. Il Mugello comunque non sarà “off limits”. Diverse strade saranno interdette al traffico - completamente quelle urbane, nei centri abitati - ma per consentire gli spostamenti ed i collegamenti, e limitare i disagi, in altre sarà previsto su metà carreggiata il transito o a senso unico o senso alternato, regolato e presidiato da organi di polizia e personale dell'organizzazione. In particolare, in zona Le Mozzete in direzione Scarperia sarà consentito il transito veicolare su metà carreggiata, a senso unico, verso la SP 129 (direzione Barberino e altre direzioni) e con immissione in via Ilaria Alpi in direzione Scarperia; in zona rotatoria dei coltelli Scarperia sarà previsto un senso unico alternato in direzione via Ilaria Alpi (e da qui altre direzioni); in viale Dante Scarperia sarà previsto un senso unico con direzione consentita verso il centro abitato; su strada comunale Bagnone sarà previsto un senso unico fino a Luco.

Si precisa che, lungo il percorso, la viabilità interessata sarà riaperta al transito subito dopo il passaggio dell'ultimo podista. Mobilitati in vari presìdi personale della Polizia municipale Unione Mugello, Protezione civile, Carabinieri, sanitari e volontari. Cartelli con gli avvisi di chiusura strada e variazioni alla viabilità saranno sistemati lungo tutto il percorso.