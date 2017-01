Al cinema martedì 31 gennaio Il Trovatore della Royal Opera House

In diretta via satellite dal prestigioso teatro londinese, il capolavoro di Verdi

Continua su oltre 1500 schermi cinematografici di tutto il mondo la stagione 2016-2017 della Royal Opera House di Londra al cinema, con la proiezione degli spettacoli dal prestigioso palcoscenico di Covent Garden. Il sesto appuntamento, previsto per martedì 31 gennaio in diretta via satellite alle ore 20.15 (elenco sale su www.nexodigital.it), è con Il Trovatore, il grande classico verdiano nella nuova versione approntata per la scorsa stagione da David Bösch, e con la direzione d’orchestra di Richard Farnes. Le celebrità internazionali Vitaliy Bilyy, Anita Rachvelishvili, Lianna Haroutounian e Gregory Kunde saranno alla guida di un superbo cast di cantanti di fama mondiale in questa storia di passione e sangue, amore e vendetta, disastro e omicidio. Il regista David Bösch, con una messa in scena suggestiva e poetica, ambienta questa intricata vicenda sullo sfondo della guerra. I due elementi contrastanti del fuoco e della neve, presenti nel paesaggio, echeggiano a loro volta la crudeltà e l'amore presenti nella storia: i soldati e gli zingari si scontrano, una madre svela un terribile segreto e due uomini si sfidano in un duello mortale per la donna amata. L’eccezionale raffinatezza della partitura di Giuseppe Verdi cattura le mutevoli emozioni del dramma attraverso appassionanti duetti amorosi, ardenti assoli ed entusiasmanti cori.

Alle 19.45 anche nelle multisale del Circuito UCI Cinemas, che proietteranno gli altri appuntamenti della Royal Opera House: UCI Arezzo, UCI Firenze. Il prezzo del biglietto è di 15 euro per l’intero, 12 euro per il ridotto e 10 euro per i convenzionati. Le prevendite sono aperte. È possibile acquistare il biglietto tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it.

La stagione della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con Gruppo24Ore, MYmovies.it, Classica HD, Sky Arte HD, Amadeus, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, il Corriere Musicale, British Council.