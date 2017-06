In arrivo l’edizione zero della Torrita by Night, gara podistica e passeggiata ludico motoria

Il prossimo mercoledì 28 giugno alle ore 20.30 partirà dalla Piazza del mercato di Torrita Scalo (stadio comunale) la Torrita by Night; gara podistica competitiva in notturna che si articolerà su e giù per il colle ameno e lungo i borghi all’interno del castello torritese.

La gara sarà coordinata da Uisp Atletica Leggera Siena e varrà per il Trofeo Granfondo. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Torrita di Siena con la preziosa collaborazione della Chianina Running che mette a disposizione i propri volontari, le proprie competenze e i propri atleti per le due manifestazioni podistiche paesane.

Spogliatoi con docce e una cena a un prezzo eccezionale, ottenuto grazie alla collaborazione della Contrada Refenero che ha inserito la gara nel programma di Refenero d’Estate, completano un pacchetto assolutamente da non perdere.

Le iscrizioni alla gara competitiva rimarranno aperte sino le ore 22:00 del 26 giugno 2017 all'indirizzo e-mail: podismo.siena@uisp.it o via fax al numero 0577.271907.

Sarà comunque possibile iscriversi il giorno della gara fino a 10 minuti prima della partenza.

A tutti i partecipanti è previsto il pacco gara e saranno circa 70 i premi distribuiti ad atleti e società.

Come per la scorsa edizione della Torrita Ten, i premi saranno espressione delle eccellenze del territorio grazie alla disponibilità, la capacità collaborativa e l’amore per il “loco” dei produttori che mettono a disposizione i prodotti del loro sapiente lavoro, a loro va il ringraziamento sentito degli organizzatori.

Se la gara competitiva sarà riservata ai soli tesserati Uisp, la passeggiata ludico motoria sarà aperta a tutti e anche questa darà diritto alla consegna del pacco gara all’arrivo.

Quindi saranno due le gare podistiche torritesi nel 2017, oltre alla notturna del prossimo mercoledì, il 3 settembre si correrà la 7° edizione della Torrita Ten.

Tornado alla ormai prossima Torrita by Night

corridori e passeggiatori dopo essersi goduti lo splendido percorso e le bellezze torritesi al calar del sole potranno, tutti insieme, gustarsi la famosa pizza dello stand di Refenero nella colorata e partecipata festa di contrada, non mancate!