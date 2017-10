C'è anche il trattorino tagliaerba

Impruneta: Asta su e-Bay per i mezzi inutilizzati

Il Comune di Impruneta informa di aver messo in vendita, con asta sul sito specializzato E-Bay (https://www.ebay.it/usr/comune.impruneta), alcuni mezzi non più utilizzati e non funzionanti in giacenza al Centro Operativo.

Si tratta di due escavatori marca FAI al prezzo di € 500 cadauno, un compressore stradale marca AXECO ad € 500, un trattorino taglia erba John Deer a € 200 e una livellatrice stradale a € 200.

Le aste scadono il 16 ottobre per il trattorino taglia erba e il 20 ottobre per gli altri mezzi.

I prezzi indicati sono la base dell'asta.

Tutte le caratteristiche tecniche e le condizioni di vendita sono indicate sulla piattaforma E-Bay.