Impruneta: incidente sul raccordo Firenze-Siena

Bloccato il traffico. Sull'A1 lavori di manutenzione per quattro notti consecutive

Stamani sul raccordo autostradale Firenze-Siena il traffico è stato temporaneamente bloccato in prossimità dello svincolo Firenze/Impruneta, all'innesto in Autostrada A1, a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. Il traffico è stato deviato, per consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine e del personale Anas al fine di ripristinare la transitabilità.

Traffico dirottato sulla statale Cassia, con entrata sulla Palio a San Casciano, e viceversa. Ma in assenza di indicazioni sul posto, la coda ha rallentato i flussi anche di un'ora.

Sulla A1 Milano-Napoli, per quattro notti consecutive, con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di questa sera, lunedì 26 giugno, alle ore 06:00 di venerdì 30, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in entrata verso Roma ed in uscita per chi proviene da Firenze, per lavori di manutenzione. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Monte San Savino.