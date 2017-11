Imprevisto a SMN: chiusura improvvisa Valfonda e linee deviate

Le linee coinvolte sono: 1-2-6-11-13-14-17 e 81-82 (Li-nea)

Dalle ore 10.00 circa, a causa di un avvallamento stradale è stata chiusa via Valfonda con forti ripercussioni sul trasporto pubblico fiorentino.

L'assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti avvisa: "Per cedimento asfalto in via Valfonda fronte Palazzina Reale transito solo per veicoli sotto 35 quintali, bus su via della Scala".

Il nodo strategico, sottoposto a blocchi quotidiani, costretto a ripiegare su Jacopo da Diacceto e via della Scala.

Le linee in direzione Cure, Calenzano, Careggi, Novelli e Salviatino

percorrono Largo Alinari, Stazione Scalette, Via Santa Caterina da Siena ed escono da Via della Scala.

Le linee in direzione Ripa/Girone e Verga percorrono Via Jacopo da Diacceto ed escono dall'area Stazione da Via Santa Caterina da Siena e Via della Scala.

Chiude improvvisamente via Valfonda per una "deviazione temporanea di percorso con decorrenza immediata, per consentire l’effettuazione di lavori stradali aventi durata imprecisata nell’ambito dei lavori al Sistema Tranviario Fiorentino".

Ataf comunica le deviazioni che interessano le linee 1-2-6-11-13-14-17 e 81-82 (Li-nea):



Linea 1 direzione Cure

“…Largo Fratelli Alinari – Piazza della Stazione – Piazza della Stazione lato Scalette – Via Santa Caterina da Siena – Via della Scala – Viale Fratelli Rosselli – Viale Strozzi – Viale Strozzi corsia riservata sottopasso…”

Fermate: quelle esistenti lungo il percorso in deviazione.



Linea 2 direzione Calenzano

“…Largo Fratelli Alinari – Piazza della Stazione – Piazza della Stazione lato Scalette – Via Santa Caterina da Siena – Via della Scala – Viale Fratelli Rosselli – Viale Strozzi – Viale Lavagnini…”

Fermate: quelle esistenti lungo il percorso in deviazione.



Linea 6 direzione Via Novelli

Linea 11 direzione Salviatino

“…Piazza della Stazione – Piazza della Stazione lato Scalette – Via Santa Caterina da Siena – Via della Scala - Viale Fratelli Rosselli – Viale Strozzi – Viale Strozzi corsia riservata sottopasso…”

Fermate: provvisoria in Piazza della Stazione Scalette 30 metri prima della fermata

STAZIONE SCALETTE

Non effettuano la fermata STAZIONE SCALETTE

Quelle esistenti lungo il percorso in deviazione.



Linea 13 direzione Piazzale Michelangiolo

Linea 81 direzione Istituto Volta

“…Piazza Stazione corsia lato Palazzina Presidenziale – Piazza della Stazione carreggiata interno pensilina – Piazza della Stazione lato Scalette – Via Santa Caterina da Siena – Via della Scala –Viale Fratelli Rosselli – Viale Strozzi – Viale Lavagnini…”

Fermate: quelle esistenti lungo il percorso in deviazione.



Linea 14

direzione Ripa/Il Girone

“…Piazza della Stazione lato ex Carabinieri – Piazza della Stazione lato Scalette – Via Santa Caterina da Siena – Via della Scala – Viale Fratelli Rosselli – Viale Strozzi – Viale Strozzi corsia riservata sottopasso…”

Fermate: provvisoria in Piazza della Stazione Scalette 30 metri prima della fermata

STAZIONE SCALETTE

Non effettuano la fermata STAZIONE SCALETTE



direzione Careggi/Tolentino

“…Largo Fratelli Alinari – Piazza della Stazione – Piazza della Stazione lato Scalette – Via Santa Caterina da Siena – Via della Scala – Viale Fratelli Rosselli – Viale Strozzi – Viale Lavagnini…”

Fermate: quelle esistenti lungo il percorso in deviazione.



Linea 17 direzione Viale Verga

“…Piazza della Stazione lato ex Carabinieri – Piazza della Stazione lato Scalette – Via Santa Caterina da Siena – Via della Scala – Viale Fratelli Rosselli – Viale Strozzi – Viale Strozzi corsia riservata sottopasso…”

Fermate: provvisoria in Piazza della Stazione Scalette 30 metri prima della fermata

STAZIONE SCALETTE

Non effettuano la fermata STAZIONE SCALETTE



Linea 82 direzione Istituto Volta

“…Piazza Stazione corsia lato Palazzina Presidenziale – Piazza della Stazione carreggiata interno pensilina – Piazza della Stazione lato Scalette – Via Santa Caterina da Siena – Via della Scala – Viale Fratelli Rosselli – Viale Strozzi – Viale Strozzi corsia riservata sottopasso…”

Fermate: quelle esistenti lungo il percorso in deviazione.