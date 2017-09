Immobile comunale occupato: blitz della Municipale

Questa mattina gli agenti del Reparto Sicurezza Urbana sono intervenuti in via del Romito, ai numeri civici 15 e 17

Ancora un blitz della Polizia Municipale in un immobile comunale occupato abusivamente.

All'interno dello stabile sono state trovati tre cittadini nordafricani, privi di documenti. Dai primi accertamenti effettuati i tre uomini sono risultati già noti alle forze dell'ordine, ulteriori controlli sono in corso per quanto riguarda eventuali alias. Per loro è scattata la denuncia per invasione di edifici e terreno.

Gli addetti dei Servizi Tecnici hanno provveduto alla chiusura e alla messa in sicurezza dello stabile.