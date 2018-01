Immagine Italia & CO. dal 3 al 5 febbraio

Il salotto bello delle collezioni intimo-lingerie alla Fortezza da Basso

Cresce l’attesa per Immagine Italia & Co.n.11 la fiera promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Pistoia, dedicata all’anteprima di collezioni intimo-lingerie 2018-2019, ai nastri di partenza alla Fortezza da Basso dal 3 al 5 febbraio.

Si tratta dell’appuntamento annuale di riferimento per tutti gli operatori dell’underwear sia italiani che esteri ai quali viene riservato in esclusiva l’ingresso della fiera. 200 i brand partecipanti, fra i più prestigiosi del comparto, di cui 28 fra nuove presenze e graditi ritorni con un 35% di partecipazioni dall’estero, a dimostrazione che anche questa edizione si consolida sempre più come prestigiosa vetrina internazionale del comparto intimo-lingerie.

In programma tre appuntamenti al giorno con FASHION SHOW, le sfilate moda collettive ed individuali in sintonia con le più attuali tendenze moda.

Nella tre giorni di fiera, attesi buyer italiani e provenienti da 13 paesi come Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Russia, Spagna, Ucraina, ecc. grazie ad un’intensa e proficua strategia di promozione e internazionalizzazione a cura della Camera di Commercio di Pistoia finalizzata ad incrementare la partecipazione di operatori dall’estero quali rappresentanti di boutique di lusso, grandi magazzini, negozi al dettaglio, negozi on-line, catene di negozi, agenti, distributori e importatori.