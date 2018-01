Il Volontariato in Toscana, Protezione civile al Teatro Verdi di Firenze

La mattinata si apre alle 9.30 per concludersi alle 13.00

Sabato 13 gennaio al Teatro Verdi di Firenze la Regione Toscana incontra il mondo del volontariato di Protezione civile regionale in una giornata di riflessione e valorizzazione di quella risorsa che è il volontariato.

L'incontro sarà un'occasione non solo per ringraziare dell'impegno profuso nelle attività di protezione civile ma anche per dare un'indicazione degli sviluppi del sistema di protezione civile nazionale e regionale.

La mattinata si apre alle 9.30 per concludersi alle 13.00 con tante presenze, dal presidente della Regione Toscana, al capo dipartimento della Protezione Civile nazionale. Dagli assessori regionali all'ambiente, ai responsabili del CORV, delle Misericordie, dell'ANPAS, della Croce Rossa e della VAB della Toscana.

Alle 12.30 infine, la consegna delle targhe di riconoscimento alle Colonne Mobili delle regioni Emilia Romanga e Liguria e al Dipartimento Nazionale di Protezione civile.