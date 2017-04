"Il vero lusso risiede nella semplicità"... Alessandro Borghese al Mozzarella Bar Obicà

Alessandro Borghese ad Obicà Firenze

Dopo gli eventi di Milano e Londra, il Live Aperitivo Tour fa tappa a Firenze da Obicà, per poi proseguire con tappe a New York il 17 maggio, a Los Angeles il 18 maggio e a Roma il 24 maggio.

Nella prestigiosa location di Palazzo Tornabuoni, Obicà Firenze ha ospitato un evento esclusivo che ha visto un appassionante Show Cooking dello chef Alessandro Borghese.

Nella magica ed elegante atmosfera della corte esterna del XIV sec, i nuovi piattini creati dallo chef sono perfetti da condividere con gli amici in un’atmosfera informale ascoltando ottima musica.

L’aperitivo comprendeva un open bar con degustazione delle proposte del menù “Food to Share”, che spaziava dalle Zucchine alla Scapece con Mozzarella di Bufala e Pinoli, Capasanta di Mozzarella con Mozzarella di Bufala, Ciauscolo di Visso IGP e Cavolo Cappuccio, Baccalà Mantecato con Chips di Polenta e Mozzarella di Bufala Affumicata, Supplì al Telefono con Riso, Mozzarella di Bufala, Pomodoro, Pecorino Romano e Basilico, Crocchette di Patate e Cime di Rapa con Acciughe di Cetara e Mozzarella di Bufala Affumicata, fino ai Crostini con Friggitelli marinati alle Acciughe e Mozzarella di Bufala e Zeppole.

E in più lo Speciale del mese, l’originale Pasta alla Canapa con ragù di verdure e mozzarella di bufala affumicata, FAVOLOSA!!!

Al termine dello Show Cooking, un bagno di folla ha letteralmente travolto Alessandro Borghese, il quale si è trattenuto con il suo pubblico per oltre un ora tra selfie, baci ed abbracci a volontà!

Il connubio tra Alessandro Borghese ed Obicà ha dimostrato di essere una mossa vincente.

Ringraziamo lo Chef Alessandro Borghese per la simpatia, l'ufficio stampa per la disponibilità e tutto lo staff di Obicà per la loro professionalità.