Il titolo UE dei massimi leggeri tra il campione rumeno Alexandru Jur e Fabio Turchi

Il 2 febbraio al Mandela Forum di Firenze

La serata del 2 febbraio al Mandela Forum vedrà la cerimonia di consegna da parte di Dario Nardella, Sindaco di Firenze e di Andrea Vannucci, Assessore allo Sport del Comune di Firenze, del Fiorino d’Oro a Leonard Bundu, pugile sierraleonese naturalizzato italiano, soprannominato "Il fiorentino d'Africa", è diventato campione Europeo EBU dei pesi welter nel 2011.

Venerdì 2 febbraio 2018, a partire dalle 20,30 il Mandela Forum sarà il palcoscenico su cui verrà allestito il ring che ospiterà 6 incontri di professionisti. Il promoter bresciano Mario Loreni si è aggiudicata l’organizzazione del titolo dell’Unione Europea dei massimi leggeri tra il campione rumeno Alexandru Jur (16.1) e lo sfidante Fabio Turchi. Jur ha conquistato lo scettro contro Juho Aappoja in Finlandia in ottobre e quindi per lui sarà la prima difesa. Fabio Turchi avrà la grande opportunità di combattere davanti al suo pubblico reduce dalla grande vittoria al prestigioso Strand Ballroom & Theatre di Providence (Rhode Island), battendo l’americano Demetrius Banks, incontro che rientra nel Real Deal Championship Boxing V, riunione organizzata da Evander Holyfield. Altro incontro quello animato dal titolo Italiano dei mediomassimi messo in palio dal neo campione di Udine Pietro Nicola Ciriani opposto al fiorentino Vigan Mustafa, kossovaro naturalizzato italiano. Combatteranno inoltre gli italiani Mohammed Obbadi (categoria peso mosca) e Dragan Lepei (Categoria Super medi) per il titolo Europeo, Sead Mustafà categoria peso medio combatterà per un incontro Internazionale e Angelo Ardito categoria superpiuma, “figlio d’arte” e nome storico nel mondo della boxe, che disputerà il suo ultimo match dando l'addio alla boxe davanti al suo pubblico fiorentino, un parterre di grandi pugili professionisti per una serata di emozioni che si prospetta difficile da dimenticare, venerdì 2 febbraio 2018.