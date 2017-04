Il Teatro dell’Opera non è ancora finito: entro il 2019 pronto l’auditorium

I soldi, 60 milioni di euro, sono stati stanziati dal Cipe e fanno parte del miliardo destinato alla cultura dal Governo Renzi il primo maggio 2016

Al via entro l’estate i lavori di completamento del Teatro dell’Opera, che prevedono tra l’altro la realizzazione del nuovo auditorium da 1100 posti che sarà utilizzato come sala sinfonica ma anche come luogo polivalente. I soldi, 60 milioni di euro, sono stati stanziati dal Cipe e fanno parte del miliardo destinato alla cultura dal Governo Renzi il primo maggio 2016. L’accordo col Ministero dei beni culturali e turismo per l’avvio dei cantieri è stato approvato nell’ultima seduta di giunta su proposta del sindaco e assessore alla cultura Dario Nardella.

“Finalmente – ha dichiarato Nardella – potremo assicurare la piena funzionalità e potenzialità artistica e rappresentativa lirica, sinfonica e congressistica del complesso teatrale. Una bella notizia che arriva proprio nei giorni del G7 della cultura che la città ospita per la sua prima edizione”.

Tra i lavori più rilevanti c’è appunto la realizzazione dell’auditorium da 1100 posti che, per il suo carattere polivalente, si presterà ad essere utilizzato, oltre che come sala sinfonica, anche come spazio in cui ospitare eventi di altro genere quali conferenze, proiezioni e spettacoli. Questo grazie anche alla natura modulabile dell’auditorium, frazionabile se necessario in due sale da 500 posti ciascuna. I lavori prevedono poi il completamento della scenotecnica inferiore della sala lirica che consentirà di avere a disposizione contemporaneamente tre diversi allestimenti scenici, agevolmente movimentabili sul palcoscenico, con conseguente ottimizzazione della qualità scenica e dei tempi di rappresentazione lirica. Tale intervento, insieme all’auditorium, consentirà al Teatro di esprimere a pieno le proprie potenzialità, assicurando un notevole incremento della produttività artistica.

Tra gli altri interventi ci sono poi la realizzazione della sala prova coro, della sala prova regia e delle salette prova individuali; l’apertura al pubblico di nuovi spazi, come la Chiostrina antistante l’auditorium ed il giardino pensile realizzato sul tetto dell’edificio; la realizzazione della dotazione impiantistica del ristorante di Cavea; il completamento del piano di parcheggio a livello interrato su due livelli con realizzazione del sistema di accesso ed uscita. I cantieri di auditorium e delle sale prova saranno completati entro il 2019.