Il regista di Trainspotting gira un film “in segreto” a San Casciano dei Bagni

La frazione di Palazzone, nei giorni scorsi, è diventata un set cinematografico

Danny Boyle, affermato regista, ha girato in gran segreto nei giorni scorsi delle scene nel territorio di San Casciano dei Bagni, per la serie tv "Trust" prodotta dalla Fox. Inutile dire che per tre giorni Palazzone, piccola frazione del Comune, si è letteralmente trasformata in un set cinematografico. Circa duecento persone sono arrivate con ingenti mezzi per la gioia dei pochi abitanti che hanno anche potuto essere parte attiva, come comparse. Per le riprese c’era un vincolo di segretezza, per questo non esistono foto del set e il Comune di San Casciano dei Bagni rende noto solo ora, a distanza di giorni, la notizia. Orgogliosa, ovviamente Agnese Carletti, il vicesindaco che ha seguito i rapporti con la produzione: “La troupe è stata bene accolta dai residenti - afferma Careltti - e dall'amministrazione comunale è arrivata la massima collaborazione, nella consapevolezza che questo tipo di operazioni rappresentano da un lato un riconoscimento del nostro valore paesaggistico e storico e dall’altra parte un volano per la valorizzazione del territorio”.



Il regista, nonché produttore esecutivo, è noto per aver girato alcuni successi cinematografici, tra i quali “Transpotting 2”, “Steve Jobs”, "The Milionaire", “The Beach” e anche il primo “Trainspotting”. La serie tv sarà una rappresentazione cinematografica del noto fatto di cronaca avvenuto nel 1973, ovvero il rapimento di John Paul Getty, nipote del magnate statunitense del petrolio considerato, in quel momento storico, uno degli uomini più ricchi del mondo. In particolare, le scene che hanno visto la presenza dell'attore Giuseppe Battiston, si sono concentrate su alcuni campi di girasole, a testimonianza della bellezza del territorio di San Casciano Bagni, ormai noto per la presenza di attori, giornalisti e personaggi della cultura. E ormai anche per i film o gli spot televisivi, che da tempo vedono questa parte della provincia di Siena protagonista.