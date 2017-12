"IL QUATTRINO" del Q4 a Giampaolo Fibbi

"il Quattrino" è il riconoscimento del Quartiere 4 per le associazioni e i cittadini che si sono distinti per il loro impegno civico.

" Per l'amore per il proprio rione, l'Isolotto, dimostrato dalla quantità e dalla qualità delle relazioni umane e sociali..." queste sono le parole con cui inizia l'attestato che accompagna "il Quattrino 2017" assegnato alla memoria, ieri 19 Dicembre nel pomeriggio presso la sala consiliare di Villa Vogel, dal Presidente del Q4 Mirko Dormentoni a Giampaolo Fibbi storico orologiaio dell'isolotto, recentemente scomparso.

Durante la consegna del riconoscimento è stata letta, da Marta Leonetti, una poesia da lei scritta dedicata proprio a Giampaolo.

Evento emozionale che rimarrà impresso nel cuore dei familiari di Giampaolo e dei numerosi presenti.

Oltre a Giampaolo, "il Quattrino" è stato consegnato a: Alessandro Giachi, responsabile comitato San Quirico in Festa; Comitato Genitori Montagnola e Legambiente per il progetto Piedibus; Maurizio Dolfi, Comunità dell'Isolotto; Giuliano Rossi, curatore Giardino di Alice Ponte a Greve; Paolo Ciappelli,comitato genitori Albero Vivo (centro diurno per disabili); Alberta Bigagli, poetessa, alla memoria. Dopo la cerimonia di consegna intrattenimento musicale dei "LessJazz Quartet", brindisi ed auguri. Foto: profilo Facebook di Alessandro Fibbi e Mirko Dormentoni.