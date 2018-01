Il programma di allenamento della settimana

Lunedì e martedì doppia seduta.

Ecco il programma settimanale di allenamento valido da domani, lunedì 15, a sabato 20 gennaio.

LUNEDÌ 15/01/18

Ore 14,00 stadio di Empoli - ore 15,00 pronti per allenamento



MARTEDÌ 16/01/18

Ore 10,00 pronti per allenamento

Ore 14,15 stadio di Empoli - Ore 15,00 pronti per allenamento



MERCOLEDÌ 17/01/18

Ore 11,00 pronti per allenamento

GIOVEDÌ 18/01/18

Ore 11,00 pronti per allenamento

VENERDÌ 19/01/18

Ore 14,00 stadio di Empoli - ore 15,00 pronti per allenamento



SABATO 20/01/18

Ore 15,00 gara di campionato Empoli - Ternana



Fonte: Empoli Fc