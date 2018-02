Il premio “Top Player Viola” per il “90° compleanno del Brivido Sportivo”

Lunedì 5 febbraio 2018, alle ore 20.30 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio

Lunedì 5 Febbraio 2018 presso il Teatrodante Carlo Monni in P.zza Dante a Campi Bisenzio alle 20.30 si terra’ la premiazione di Federico Chiesa come vincitore della 1° edizione del premio “Top Player Viola” istituito da Luca Calamai, Mario Tenerani e la redazione della trasmissione “Salotto Viola” in collaborazione con Claudio Fiorini, Adriano Fondi e Danilo Niccheri consulenti finanziari di Mediolanum. Il sondaggio che ha raccolto oltre 10.000 voti è stato proposto sul sito salottoviola.it fino al 05.01.2018 e ha indicato il giovane calciatore viola come il miglior giocatore della Fiorentina nel girone d’andata.

Nella seconda parte dell’evento sarà festeggiato il “90° compleanno del Brivido Sportivo” durante il quale sarà consegnato il Premio “Paolo Melani” al giornalista Massimo Sandrelli e alla compianta collega Manuela Righini per lo straordinario impulso dato al Brivido Sportivo, il premio “Custode della storia Viola” al Museo della Fiorentina e il premio “Un Brivido per la storia” ad un ex viola.

Alla serata interverrà anche una rappresentanza della dirigenza di ACF Fiorentina, autorità istituzionali ed ex viola. L’evento sarà impreziosito dalla partecipazione della Fondazione Tommasino Bacciotti: sarà così possibile contribuire grazie ad una raccolta fondi.

A questo evento sarà presente anche il Circuito Inviola progetto ufficiale ACF Fiorentina: per gli ospiti in possesso della InViola Card oppure della App Inviola Card ci sarà la possibilità di vincere prodotti e gadget ufficiali Fiorentina. Per informazioni sul circuito consultare il sito inviola.it

L’ingresso è gratuito ma su prenotazione. Chi vuole partecipare può farlo prenotandosi sul sito salottoviola.it nell’apposita sezione “Top Player Viola”, fino ad esaurimento posti.