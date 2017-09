​Il pilota fiorentino Tommaso Ciuffi al Rally di Reggello

La gara si svolgerà il 2 e 3 settembre sulle strade reggellesi. L'obiettivo per il pilota è la conquista del Campionato italiano di categoria

Il giovanissimo pilota fiorentino Tommaso Ciuffi si prepara ad affrontare la decima edizione del Rally di Reggello (2-3 settembre), con un obiettivo preciso: portare a casa punti preziosi per conquistare il campionato italiano Rally.

Al nastro di partenza Ciuffi si presenta con la sua Peugeot 208 R2B con Nicolò Gonella come navigatore. La vettura è gestita dal team Munaretto Sport mentre la scuderia corse è la Jolly Racing Team.

“Per noi questo di Reggello è un appuntamento importante – dice Ciuffi – e vogliamo far bene. Sappiamo di potercela giocare fino in fondo per il campionato italiano di categoria che resta uno degli obiettivi di questa annata piena di impegni”.