​Il Paese di Babbo Natale di Chianciano Terme 2017

Dal 4 novembre al 26 dicembre, per otto weekend,si potrà rivivere la magia del Natale

Il Paese di Babbo Natale di Chianciano Terme 2017Dal 4 novembre al 26 dicembre, per otto weekend,si potrà rivivere la magia del NatalePresentato oggi in conferenza stampa un evento rinnovato con tante nuove attrazioni in un'atmosfera da fiabaUn paese incantato nel cuore della Toscana dove Babbo Natale ha stabilito la sua dimora e il suo quartier generale, in cui gli elfi - i suoi aiutanti - vivono e creano i giocattoli per tutti i bambini, le sue fedelissime renne si riposano prima di spiccare il volo e la slitta viene preparata per consegnare i regali a tutti i bambini.Non c'è bisogno di andare in Lapponia per vivere la magia del Natale: dal 4 novembre al 26 dicembre basta visitare Chianciano Terme per entrare in un'atmosfera incantata con attrazioni, luminarie, colori e profumi natalizi che faranno da sfondo al Paese di Babbo Natale: un meraviglioso parco a tema per grandi e piccini dove vivere nel modo più autentico l'attesa del periodo più bello dell'anno. Il parco si sviluppa in varie location del paese ma il cuore della manifestazione è nel Parco Acqua Santa.La magica esperienza del Natale potrà essere arricchita da qualche ora di totale relax per tutta la famiglia alle piscine termali Theia: una struttura family friendly con un'area termale specifica per i più piccoli con piscina, giochi e trattamenti a loro dedicati. Inoltre, per bambini dai sei ai dodici anni, “La Grotta secca” e la “Grotta umida” , con temperature adatte a loro.Chi vuole regalarsi un percorso rigenerante completo potrà rifugiarsi alle Terme Sensoriali, in cui i trattamenti termali incontrano le filosofie orientali, per coccolare corpo e mente.Il Paese di Babbo Natale vero e proprio sorge nel fiabesco Parco Acqua Santa; qui sentieri nel verde, aiuole fiorite e alberi secolari custodiscono il magico “regno” del Natale con tante attrazioni per sognare a occhi aperti, toccare da vicino la fabbrica dei sogni del Natale e scoprire la baita in cui vive Babbo Natale a cui consegnare la letterina. Novità di questa edizione è il Mondo delle Fiabe, in cui rivivere le storie più amate di sempre - come La Bella e la Bestia e Frozen - e conoscere gli special guest di questa edizione, Masha e Orso, che vi faranno entrare nella loro casa per scoprire il loro mondo incantato. Per entrare appieno nell'atmosfera natalizia potrete divertirvi sulla pista del ghiaccio, perdervi tra i colori e i profumi delle baite in legno dei Mercatini di Natale, ammirare il presepe e scoprire Chianciano a bordo del trenino. Non può mancare il selfie davanti al gigantesco calendario dell'avvento sulla facciata del Grand Hotel in Piazza Italia e la sosta alle giostrine e all'area animazione per bambini.L'evento, giunto quest'anno alla sua quarta edizione, è stato presentato oggi in Conferenza Stampa alla sala del Consiglio Comunale di Chianciano Terme, alla presenza del sindaco di Chianciano Andrea Marchetti, del Direttore Generale delle Terme di Chianciano Mauro Della Lena, del Presidente della Pro Loco di Chianciano Terme Leonardo Canestrelli, e di Paolo Grossi, ideatore e organizzatore del paese di Babbo Natale per Music Staff srl.Grossi ha dichiarato: “questa è la IV edizione, la II al Parco dell'Acqua Santa. Rispetto all'anno scorso è un evento completamente rinnovato con un restyling partito dal logo: tutta Chianciano verrà coinvolta con un bellissimo percorso di luminarie che, dal Parco dell'Acqua Santa, porterà i turisti fino al Centro storico.Della Lena “quest'anno è unico perché abbiamo creato una grande sinergia tra le Terme e Il Paese di Babbo Natale, unendo all'evento la nostra novità dedicata ai più piccoli: le terme per i bambini da poco inaugurate all'interno delle Piscine Termali Theia”.Il Sindaco Andrea Marchetti ha poi dichiarato che il Comune di Chianciano quest'anno si è adoperato per far sì che il pubblico viva al meglio l'atmosfera natalizia, grazie alla realizzazione di fastose luminarie che addobberanno tutta la città. Si è inoltre detto fiducioso che quest'anno l'evento riscuoterà più successo rispetto alle scorse edizioni, come già si evince dal gran numero di prenotazioni già arrivate.Il Paese di Babbo Natale è stato realizzato da Music Staff da un'idea di Paolo Grossi. Gli special partner de Il Paese di Babbo Natale sono le Terme di Chianciano Terme, Il Grand Hotel Le Fonti, il Comune di Chianciano Terme e La Pro Loco di Chianciano Terme. Vi ricordiamo che l'hashtag ufficiale dell'evento da usare sui social è #PaesediBabboNatale2K17.Per tutte le info seguiteci sul sito www.paesedibabbonatale.it, su Facebook e Instagram. Orari: venerdì e prefestivi ore 15-20 | sabato, domenica e festivi ore 10-20Prezzi: € 9 biglietto giornaliero (dai 2 anni in su) – gratis fino ai 2 anni non compiuti, disabiliBiglietto unico: (Paese di Babbo Natale + Mondo della Fiabe e Masha & Orso): €14 biglietto giornaliero