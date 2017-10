Un'intera città dedicata al Natale: sabato 4 novembre l'apertura, otto weekend per visitare il magico parco; tutti i sabati cena con Babbo Natale

Il Paese di Babbo Natale apre a Chianciano Terme con Masha & Orso Un'intera città dedicata al Natale: sabato 4 novembre l'apertura ufficialeFino al 26 dicembre, otto weekend per visitare il magico parco natalizio; tutti i sabati ci sarà la cena con Babbo Natale in Piazza Italia Le luminarie che rallegreranno tutto il paesino già sfavillano, le casette di legno che ospiteranno i mercatini sono già al proprio posto, gli elfi riposano tranquilli nelle loro camerette insieme a Babbo Natale. Tutto è pronto per l'apertura ufficiale del Paese di Babbo Natale, il grande parco a tema per grandi e piccini che aprirà sabato 4 novembre a Chianciano Terme.Si preannuncia un weekend speciale quello del 4 e 5 novembre perché darà il via a un evento fiabesco che anticiperà le atmosfere natalizie e, fino al 26 dicembre, trasporterà i bambini in un mondo magico ispirato ai Paesi nordici dove il Natale è il periodo più importante dell'anno. Il Paese di Babbo Natale vero e proprio sorgerà nel fiabesco Parco Acqua Santa; qui sentieri nel verde, aiuole fiorite e alberi secolari custodiscono il magico “regno” del Natale con tante attrazioni per sognare a occhi aperti, toccare da vicino la fabbrica dei sogni del Natale e scoprire la baita in cui vive Babbo Natale a cui consegnare personalmente la propria letterina. Sarà la IV edizione di un evento completamente rinnovato nelle scenografie - imponenti e meravigliose - e nei contenuti, sempre più ricchi e incantati.Il sogno verrà arricchito da un'altra speciale area tematica: il Mondo delle Fiabe, la grande novità di questa edizione. Oltre al magico parco sul Natale, infatti, il Parco Acqua Santa ospiterà una ricca programmazione di spettacoli che faranno rivivere ai bambini le fiabe di Frozen, La Bella e la Bestia, Il Gatto con gli stivali e La storia di Theia Milla, un tenero racconto ideato per spiegare ai bambini come nasce l'acqua termale. Il Mondo delle Fiabe accoglierà gli ospiti più attesi, Masha e Orso, pronti a ricevere i piccoli visitatori nella loro famosissima casa e a posare per un'indimenticabile foto ricordo. Quest'anno, in tutta Chianciano Terme si respirerà l'atmosfera natalizia: oltre al Parco Acqua Santa, che ospiterà anche la pista del ghiaccio, i Mercatini di Natale e il Presepe, a bordo del simpatico trenino “La Freccia di Natale” si potrà scoprire questo borgo suggestivo e le sue tante attrazioni, come il gigantesco Calendario dell'Avvento sulla facciata del Grand Hotel, le giostrine e l'animazione per bambini in Piazza Italia. Il caratteristico Centro Storico custodirà invece un meraviglioso Presepe d'Autore e sarà il nascondiglio del Grinch che sorprenderà i visitatori con dei simpatici scherzi tra i vicoletti del borgo.Tutti i sabato sera torna una delle iniziative più attese: la cena con Babbo Natale. Nella grandissima tensostruttura di Piazza Italia si potrà concludere la giornata con una bella cena in compagnia del personaggio più amato, arricchita dall'intrattenimento dell'animazione del Paese di Babbo Natale. Dopo la visita al Parco, ci si potrà rilassare alle terme grazie all'offerta completa proposta dalle strutture di Chianciano Terme: le family friendly Piscine Termali Theia, dotate di un'area termale specifica per i più piccoli con piscina, giochi e trattamenti a loro dedicati, e le Terme Sensoriali per un pubblico adulto che non vuole rinunciare a qualche ora di trattamenti rigeneranti. Il legame fra parco e Terme sarà rafforzato anche da altre iniziative pensate per i più piccoli, come una pergamena che verrà regalata ai bambini: qui potranno lasciare le proprie impronte create con i fanghi termali e conservare il ricordo di una giornata indimenticabile. Il Paese di Babbo Natale è stato realizzato da Music Staff da un'idea di Paolo Grossi.Gli special partner dell'evento sono le Terme di Chianciano, Il Grand Italia Caffè (Gruppo Tabib), il Comune di Chianciano Terme e La Pro Loco di Chianciano Terme.L'hashtag ufficiale dell'evento da usare sui social è #PaesediBabboNatale2K17Per tutte le info seguiteci sul sito www.paesedibabbonatale.it, su Facebook e Instagram. Orari:Il Paese di Babbo Natale: venerdì e prefestivi ore 15-20 | sabato, domenica e festivi ore 10-20Il Mondo delle Fiabe: venerdì e prefestivi ore 15-20 | sabato, domenica e festivi ore 11-20Prezzi: Il Paese di Babbo Natale: € 9 biglietto giornaliero (dai 2 anni in su) – gratis fino ai 2 anni non compiuti, disabiliIl Mondo delle Fiabe: € 9 biglietto giornaliero (dai 2 anni in su) – gratis fino ai 2 anni non compiuti, disabiliBiglietto unico: (Paese di Babbo Natale + Mondo della Fiabe e Masha & Orso): €14 biglietto giornalieroCena con Babbo Natale con animazione per bambini: cena tipica toscana a €22 per adulti e a €15 per bambini; menù celiaci a €12. (Per info e prenotazioni 340.1652181 – 0578.070015).Giorni di apertura:novembre: 4 – 5 – 11 – 12 – 18 – 19 – 24 – 25 – 26 dicembre: 1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 15 – 16 – 17 – 23 – 24 – 25 – 26